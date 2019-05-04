Главный тренер "Спартака" Олег Кононов остался доволен игрой команды в матче 27-го тура чемпионата России с "Уралом". Встреча состоялась в субботу и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

– Я думаю хорошая игра. Организованная. В атаке у нас были моменты, но не хватило немного реализации, хладнокровия. Что касается обороны: также организованно играли, но, за исключением, возможно, стандартных положений. В первом тайме мы не сыграли как хотелось бы. В целом, матч хороший. В любом случае, я считаю, что сыграли очень организованно и был баланс между атакой и обороной. (Юрий Ширинкин)

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