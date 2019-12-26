Олег Кононов: «Если бы у меня не были хорошие отношения с Максименко, он бы не играл»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов опроверг информацию о конфликте с голкипером Александром Максименко. После поражения от «Оренбурга» в 30-м туре чемпионата России-2018/19 специалист указал на ошибки вратаря.

— При желании все можно передернуть и вырвать из контекста, — сказал Кононов. — Мне задали провокационный вопрос, в котором уже присутствовало утверждение, что ошибки Максименко повлияли на результат. То есть меня заведомо ставили в то положение, из которого невозможно выйти победителем.

— Как в известном анекдоте с вопросом: «Перестали ли вы пить коньяк по утрам?» Не ответишь ни «да», ни «нет».

— Именно так. И я сказал, что — да, ошибки были. И если они есть, то влияют на результат у любого игрока, не только у Максименко. Но я не обвинял его в поражении, что мне попытались приписать! И если бы у меня были не очень хорошие взаимоотношения с Максименко, если бы я не рассматривал его всерьез и перекладывал на него ответственность за невыход в групповую стадию Лиги Европы, то он точно не играл бы в следующем сезоне! А он, как вы видите, остался основным вратарем. И в целом ряде матчей выручал «Спартак». (Игорь Рабинер)