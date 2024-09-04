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Сегодня, 21:02

Олег Иванов считает, что силу «Зенита» нужно оценивать на дистанции

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил результаты «Зенита» и «Спартака» в РПЛ.

31 августа казанский клуб уступил красно-белым на выезде со счетом 0:1. На 74?й минуте пенальти реализовал полузащитник Эсекьель Барко.

«Кто сильнее — «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» — более сыгранная команда. Сейчас только 7-й тур, у «Спартака» новый тренер и новые эмоции, это видно. Они бьются, каждый хочет показать себя, отсюда такая заряженность.

Но даже если взять игру этих команд, то «Спартак» выглядел цельно и в каких-то моментах даже переигрывал. Но надо понимать, что у «Зенита» была большая потеря — Глушенков не играл. Сейчас, когда подъехали новые ребята [Лусиано и Соболев] плюс восстановится Максим, можно будет смотреть на дистанции», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

По итогам 7-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Спартак» с 14 баллами располагается на 4-й позиции. «Рубин» заработал 10 очков и идет на 8-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Олег Иванов (футбол)
ФК Зенит
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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