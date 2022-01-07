Футбольный функционер Валерий Оганесян поделился с «СЭ» мнением о ситуации с главным тренером в «Краснодаре».

— Какой тренер подойдет «Краснодару»?

— Мы слышим фамилии Шоты Арвеладзе, Джесси Марша... Спору нет, Арвеладзе — топ-тренер, который мог бы быть успешен в любом клубе РПЛ. Но мне кажется, что Сергей Галицкий не даст нормально работать серьезному специалисту. Он считает, что сам не хуже разбирается в футболе, и в этом большая ошибка. Галицкий выстроил шикарную инфраструктуру, за это ему честь и хвала, однако команда не побеждала ни в одной из лиг. И вряд ли скоро что-то выиграет. Думаю, Галицкому нужен кто-то из академии а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык.