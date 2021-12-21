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Одноклубник Хайкина близок к переходу в «Краснодар»

14:19
Эрик Ботхейм. Фото Instagram
Эрик Ботхейм. Фото Instagram
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Нападающий «Буде-Глимта» Эрик Ботхейм близок к переходу в «Краснодар», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали условия контракта. Ботхейм вскоре пройдет медицинское обследование в Европе. Контракт Эрика с клубом истекает 31 декабря 2022 года.

В текущем сезоне 21-летний норвежец провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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