Одноклубник Хайкина близок к переходу в «Краснодар»

Нападающий «Буде-Глимта» Эрик Ботхейм близок к переходу в «Краснодар», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали условия контракта. Ботхейм вскоре пройдет медицинское обследование в Европе. Контракт Эрика с клубом истекает 31 декабря 2022 года.

Bod?/Glimt striker Erik Botheim is set to join FK Krasnodar. Personal terms agreed, medical tests to be completed in Europe and just final details to be discussed between clubs. ??? #transfers



After Patrick Berg to Lens, it's now time for Erik Botheim to leave the club. pic.twitter.com/U0kEEhi3A5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2021

В текущем сезоне 21-летний норвежец провел 14 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.