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Президент «Урала» Иванов поделился мнением о введение Fan ID: «Я против»

14:41
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Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что введение паспорта болельщика может снизить посещаемость матчей.

«Мое личное мнение — я против Fan ID, потому что считаю, что это неправильно, «случайных» людей, которые захотят пойти на футбол, мы просто отсечем. Представляете такое в городе Сочи? Приехали отдыхающие, приезжает команда из их города, они хотят сходить, посмотреть, а тебе сначала надо зарегистрироваться, Fan ID, все это сделать. Может быть, где-то как-то это будет и быстро, но человек скажет: да я лучше пойду на пляже полежу. Это мое мнение», — цитирует Иванова ТАСС.

17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении паспорта болельщика. Согласно ему правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13258883

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Виктория Кравченко все материалы автора

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