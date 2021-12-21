В «Химках» рассказали, что клуб интересуется Кокориным и Жирковым
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу информации о том, что игроками команды могут стать форвард «Фиорентины» Александр Кокорин и свободный агент Юрий Жирков.
«У нас есть расширенный список. В нем находятся футболисты, которые в той или иной мере свободные агенты, либо в перспективе могут сменить команду. Кокорин и Жирков там есть, но это сейчас не более, чем пристрелочный список. Там много футболистов, повторюсь. Но наши желания по всем футболистам из этого списка пока никак не перешли на бумагу. Сейчас это не более, чем наши размышления. Никакой конкретики», — цитирует Терюшкова Sport24.
30-летний Кокорин выступает за «Фиорентину». В этом сезоне он провел всего четыре матча в серии А и не отметился результативными действиями. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года. 38-летний Жирков с лета 2021 года остается без клуба.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-12-21-v-khimkakh-podtverdili-chto-klub-interesuyetsya-kokorinym-i-zhirkovym
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю