Одиа: «США мне не очень нравятся. Предпочитаю Европу, Россию и Нигерию»

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в США.

— В 2015 году Роман Бабаев заявил, что вы пропали в Америке. Это правда?

— Нет, неправда. Он вообще пытался со мной связаться? Насколько я помню, мы разговаривали, когда я находился в Бельгии.

— Но все же, где вы были в США?

— У меня там бизнес, связанный с недвижимостью. Моя бывшая супруга жила в Штатах вместе с нашим сыном, и я ездил туда исключительно ради общения с ребенком. Погостил — и обратно. Больше у меня с Америкой никаких дел нет.

Я вложился в тот бизнес, потому что тогда был женат. Сейчас просто слежу за тем, как он работает. Если честно, США мне не очень нравятся. Предпочитаю Европу, Россию и Нигерию. Я не фанат Америки.

Одиа выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год. За этот период он принял участие в 152 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Одиа приехал в Москву на FONBET Первый Еврокубок, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В нем примут участие легенды ЦСКА и звезды мирового футбола. Матч состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая.