Форвард «Химок» Руденко о лучшем легионере РПЛ: «Отметил бы Луиса Энрике»

Нападающий «Химок» Александр Руденко назвал лучшего легионера чемпионата России.

«Да, потому что весной оба не проявляют себя ярко. Сейчас отметил бы зенитовца Луиса Энрике, настырного, с обыгрышем и ударом. Из наших Гладышев расцвел. Еще про Умярова говорят, что прибавил, но я не слишком пристально слежу за «Спартаком», — цитирует Руденко пресс-служба клуба.

24-летний форвард «Зенита» Луис Энрике в этом сезоне забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас в 12 матчах.