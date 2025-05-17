Форвард «Химок» Руденко о лучшем легионере РПЛ: «Отметил бы Луиса Энрике»
Нападающий «Химок» Александр Руденко назвал лучшего легионера чемпионата России.
«Да, потому что весной оба не проявляют себя ярко. Сейчас отметил бы зенитовца Луиса Энрике, настырного, с обыгрышем и ударом. Из наших Гладышев расцвел. Еще про Умярова говорят, что прибавил, но я не слишком пристально слежу за «Спартаком», — цитирует Руденко пресс-служба клуба.
24-летний форвард «Зенита» Луис Энрике в этом сезоне забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас в 12 матчах.
Источник: ФК Химки
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|
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|6
|9
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|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
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|30
|6
|5
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|23
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16
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|17.05
|18:00
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|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
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|17.05
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|Кр. Советов – Акрон
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|17.05
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|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
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|2 : 2
|17.05
|18:00
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|17.05
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|
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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Максим Глушенков
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|И
|К
|Ж
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|1
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