«Обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется». Кокорин — о матче «Спартак» — «Химки»
Форвард «Спартака» Александр Кокорин после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ отметил хорошую игру соперника в обороне и похвалил свою команду. 29-летний Кокорин с пенальти забил гол в ворота подмосковного клуба на 58-й минуте встречи и сравнял счет — 1:1, это его первый мяч за красно-белых.
«Да, что говорить. Команда — красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», — сказал Кокорин. (Максим Алланазаров)
Красно-белые с 24 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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