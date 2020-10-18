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«Обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется». Кокорин — о матче «Спартак» — «Химки»

09:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ отметил хорошую игру соперника в обороне и похвалил свою команду. 29-летний Кокорин с пенальти забил гол в ворота подмосковного клуба на 58-й минуте встречи и сравнял счет — 1:1, это его первый мяч за красно-белых.

«Да, что говорить. Команда — красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется», — сказал Кокорин. (Максим Алланазаров)

Красно-белые с 24 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

Химки — Спартак

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