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Сегодня, 05:15

Обухов не хочет возвращаться в РПЛ из Медиалиги

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий «Спартака», «Ростова», «Оренбурга», ныне выступающий за медийную команду ФК «10», Владимир Обухов признался, что не испытывает желания вернуться в РПЛ.

«Если будут какие-то варианты, тогда будем смотреть. У меня нет такого огромного желания вернуться», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

Последним клубом 32-летнего форварда в РПЛ был «Оренбург», который он покинул в июне 2024 года в связи и истечением срока действия контракта.

В общей сложности, за время игры в чемпионате России Обухов забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи в 70 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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