Обухов не хочет возвращаться в РПЛ из Медиалиги

Бывший нападающий «Спартака», «Ростова», «Оренбурга», ныне выступающий за медийную команду ФК «10», Владимир Обухов признался, что не испытывает желания вернуться в РПЛ.

«Если будут какие-то варианты, тогда будем смотреть. У меня нет такого огромного желания вернуться», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

Последним клубом 32-летнего форварда в РПЛ был «Оренбург», который он покинул в июне 2024 года в связи и истечением срока действия контракта.

В общей сложности, за время игры в чемпионате России Обухов забил 12 мячей и отдал 2 голевые передачи в 70 матчах.