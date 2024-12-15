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Сегодня, 05:18

Новиков: «Вряд ли можно говорить, что «Динамо» будет бороться за чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, возглавляющий «Нефтехимик» поделился мнением о выступлении московской команды в текущем сезоне РПЛ.

— Нужно найти баланс между обороной и атакой, — приводит слова Новикова «Известия». — Тогда это будет очень мощная сильная команда, претендующая на первое место. Пока этого баланса я не вижу, поэтому вряд ли можно говорить, что «Динамо» будет бороться за чемпионство.

— Нет ощущения, что весной был упущен исторический шанс, когда «Динамо» было в одном очке от первого с 1976 года чемпионства? Не сильно ли надломит это клуб на ближайшие годы?

— Шанс, безусловно, был фантастический. Его нужно было использовать. К сожалению, не получилось. Но я знаю амбиции руководства клуба. И рано или поздно задача занять первое место решится — я в этом не сомневаюсь.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

Источник: Известия
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Рубин
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28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
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