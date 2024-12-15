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Колосков: «В первой половине сезона РПЛ были неплохие матчи, но впечатление посредственное»

Даниил Аршавский
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру команд в первой половине текущего сезона чемпионата России.

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Не скажу, что совсем всё блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. «Локомотив» не удивил. ЦСКА укреплялся сильно, но нет. «Динамо» — нет, хоть и играют в красивый футбол. В последних трёх турах «Ростов» хорошо выглядел, на них приятно было смотреть. В основном РПЛ — это борьба, борьба и ещё раз борьба», — цитирует Колоскова Legalbet.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ лидером в турнирной таблице стал «Краснодар» с 39-ю очками, 2-е место с аналогичным количеством очков занимает «Зенит», а 3-е — «Спартак» (37).

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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