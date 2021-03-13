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Обляков назвал обидным поражение ЦСКА от «Арсенала»

18:38
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ от «Арсенала» (1:2) подчеркнул, что ему обидно из-за результата.

«Обидное поражение, проигрывать всегда неприятно, — сказал Обляков. — Свою готовность оцениваю хорошо, но обидно из-за результата. В конце могли отыграться, но немного не получилось».

(Сергей Федоров)

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