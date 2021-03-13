Виктор Гончаренко: «ЦСКА все время чего-то ждет от соперника»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ от «Арсенала» (1:2) отметил, что после перерыва команда заиграла лучше.
«После травмы Фернандеса на правый фланг вышел Щенников. Нам надо было каким-нибудь образом реагировать, там был короткий эпизод, — сказал на пресс-конференции Гончаренко. — После первого тайма сделали перестановки, они уже сыграли в плюс. Команда включилась в конце, потому что хотели исправить ситуацию. Мы все время чего-то ждем от соперника, но даже при ничейном счете надо предлагать что-то свое».
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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