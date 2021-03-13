Виктор Гончаренко: «ЦСКА все время чего-то ждет от соперника»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ от «Арсенала» (1:2) отметил, что после перерыва команда заиграла лучше.

«После травмы Фернандеса на правый фланг вышел Щенников. Нам надо было каким-нибудь образом реагировать, там был короткий эпизод, — сказал на пресс-конференции Гончаренко. — После первого тайма сделали перестановки, они уже сыграли в плюс. Команда включилась в конце, потому что хотели исправить ситуацию. Мы все время чего-то ждем от соперника, но даже при ничейном счете надо предлагать что-то свое».

(Сергей Федоров)