Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Виктор Гончаренко: «ЦСКА все время чего-то ждет от соперника»

18:34
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ от «Арсенала» (1:2) отметил, что после перерыва команда заиграла лучше.

«После травмы Фернандеса на правый фланг вышел Щенников. Нам надо было каким-нибудь образом реагировать, там был короткий эпизод, — сказал на пресс-конференции Гончаренко. — После первого тайма сделали перестановки, они уже сыграли в плюс. Команда включилась в конце, потому что хотели исправить ситуацию. Мы все время чего-то ждем от соперника, но даже при ничейном счете надо предлагать что-то свое».

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир