Заварзин: «Спартак» 90-х — более великая команда, чем нынешний «Зенит»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказала, какая команда более великая в истории российского футбола — «Спартак» 90-х или «Зенит» нашего времени.

«Спартак» 90-х более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов. Нельзя сравнивать эти два клуба. У петербуржцев сейчас неограниченный бюджет, а «Спартак» в 90-х что заработал, то и тратил. Возможностей у красно-белых было меньше. Тогда и иностранцы приезжали не очень сильные", — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

За всю историю российского футбола «Спартак» 22 раза становился чемпионом страны, а «Зенит» — 11.