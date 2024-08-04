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Заварзин: «Спартак» 90-х — более великая команда, чем нынешний «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказала, какая команда более великая в истории российского футбола — «Спартак» 90-х или «Зенит» нашего времени.

«Спартак» 90-х более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов. Нельзя сравнивать эти два клуба. У петербуржцев сейчас неограниченный бюджет, а «Спартак» в 90-х что заработал, то и тратил. Возможностей у красно-белых было меньше. Тогда и иностранцы приезжали не очень сильные", — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

За всю историю российского футбола «Спартак» 22 раза становился чемпионом страны, а «Зенит» — 11.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
5
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
6
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Игорь Дивеев

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 3
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Педро

Зенит

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

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Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Динамо

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