«Нужно быть в тренде». Заболотный почеканил туалетной бумагой

Форвард «Сочи» Антон Заболотный в своем Instagram опубликовал новое видео. 28-летний российский футболист принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома» из-за распространения коронавируса COVID-19.

Для участия в этом флешмобе необходимо жонглировать туалетной бумагой.

«Нужно быть в тренде. Всем здоровья, берегите себя», — подписал видео Заболотный.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 331 578 человек. Умерших — 14 437, выздоровевших — 96 958. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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