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«Если бы ты отдал нам штрафной». Олич — арбитру Кукуяну

17:30
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к арбитру Павлу Кукуяну после первого тайма 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

На 37-й минуте встречи после просмотра видео Кукуян показал прямую красную карточку полузащитнику армейцев Ильзату Ахметова.

После свистка на перерыв Олич дождался Кукуяна и сказал ему несколько слов, которые попали в трансляцию встречи: «Как не надо? Это твоя... Ты же воевал за этот пенальти. Если бы ты отдал нам штрафной... Все нормально».

Спартак — ЦСКА

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