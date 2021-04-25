«Если бы ты отдал нам штрафной». Олич — арбитру Кукуяну
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к арбитру Павлу Кукуяну после первого тайма 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
На 37-й минуте встречи после просмотра видео Кукуян показал прямую красную карточку полузащитнику армейцев Ильзату Ахметова.
После свистка на перерыв Олич дождался Кукуяна и сказал ему несколько слов, которые попали в трансляцию встречи: «Как не надо? Это твоя... Ты же воевал за этот пенальти. Если бы ты отдал нам штрафной... Все нормально».
После свистка на перерыв Олич о чем-то живо беседовал с Кукуяном ? pic.twitter.com/8HbjQp5GNs— Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021
Методология
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