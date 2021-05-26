Новый тренер «Спартака» Витория заявил о желании выигрывать трофеи с красно-белыми

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился своими амбициями по поводу работы в России.

«Я уже учу некоторые русские слова. Начал учить язык — такое ощущение, что мне понадобится на это десять лет. «Спартак» — это вызов для меня, это большая честь. Это исторически важный клуб для России, которому исполняется 100 лет. «Спартак» хочет расти и решил довериться мне. С этой командой можно бороться за трофеи, а этот фактор был для меня важен при принятии решения», — приводит A Bola слова Витории.

«Спартак» объявил о назначении Витории главным тренером 24 мая. 51-летний специалист заменил на этом посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21. Контракт с португальцем рассчитан на два года.