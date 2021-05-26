Кварацхелия выбран лучшим молодым игроком РПЛ второй год подряд

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал обладателем награды лучшему молодому игроку сезона в Тинькофф РПЛ, сообщает сайт лиги.

В голосовании по определению победителя участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер». По итогам голосования 20-летний грузинский полузащитник набрал 145 баллов и опередил ближайшего преследователя Арсена Захаряна («Динамо») на 60 баллов.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.