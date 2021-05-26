Онопко назвал ошибкой увольнение Гончаренко из ЦСКА по ходу сезона

Виктор Онопко, экс-капитан сборной России и бывший помощник Виктора Гончаренко в ЦСКА, в интервью для программы «На троих с Рабинером» назвал ошибкой увольнение экс-босса из армейского клуба по ходу сезона и ответил на вопросы, касавшиеся непродления контракта с ним самим в прошлом декабре.

— Было ли у вас какое-то объяснение с Виктором Гончаренко по поводу непродления контракта с вами и Овчинниковым посреди этого сезона? Ведь все убеждены, что это была его инициатива.

— Нет, мы с Виктором Михайловичем не общались. Он мне звонил — уже после звонка Романа Бабаева с новостью о непродлении. Но я не взял трубку. В тот конкретный момент не хотел ни с кем общаться, потому что сказал себе: моя семья должна узнать о случившемся от меня. В то время, когда позвонил генеральный директор, дома, кроме меня, никого не было. А когда раздался звонок от Гончаренко, ситуация уже была другой.

Не то чтобы у меня была на него какая-то обида. Зла ни на кого не держу и вообще сейчас отношусь к этому спокойно. У тренеров неизбежны моменты уходов. И семья, и друзья говорят мне: «Чем быстрее ты все это забудешь — тем лучше для тебя». Но тогда это был действительно очень тяжелый момент в жизни. Вышел из него благодаря родным и друзьям.

Не знаю, чья это была инициатива. Они знают, кто предложил не продлевать с нами контракт, а кто, может, поддерживал меня. Если такие были, спасибо им. А тем, кто не поддержал, никаких слов осуждения. Значит, так и должно было случиться.

— Если бы вы столкнулись с Гончаренко и он сказал: «Давай сядем, поговорим» — были бы готовы к такому разговору?

— Да. И с Виктором Михайловичем, и с Романом Юрьевичем пообщался бы. Более того, если бы существовал футбольный аналог программы «К барьеру», а по другую сторону был бы кто-то из них, тоже в таких дебатах на камеру поучаствовал бы.

— Нынешнее поколение игроков ЦСКА здорово заявило о себе в том сезоне, когда дважды обыграло «Реал» в Лиге чемпионов. Что сломалось потом?

— Могу сказать об этом сезоне. Скорее всего, повлияли те перемены, которые произошли в ЦСКА после зимней паузы. Говорю даже не о непродлении контрактов с Овчинниковым и мной. Хотя для меня это было немножко неожиданно, и я думал, что мы все по крайней мере доработаем до мая. Разъехались по отпускам, и никто ни о каком непродлении не говорил. А обычно такие вещи говорят за месяц до отпуска.

Но куда более важной проблемой, повлиявшей на игру и результаты команды, на мой взгляд, стала отставка Гончаренко и его помощников, работавших еще зимой, — Александра Ермаковича и Руслана Зубика. Они знали все — принципы, тактические наработки. Ведь за два месяца зимних сборов можно сделать очень многое, что доказал Марко Николич в «Локомотиве». Когда Виктор Михайлович ушел, я говорил, что большая ответственность и нагрузка теперь будут лежать именно на помощниках, которые должны донести до Олича все, что было наработано на сборах. Ясно было, что Ивице будет тяжело с листа работать в концовке сезона.

— Как думаете, увольнение Гончаренко по ходу сезона — ошибка?

— На мой взгляд, да. Думал, Виктор Михайлович останется до конца сезона, потому что при нем ничего еще не было потеряно. Логичнее было его оставить, а уже после окончания сезона, по результату, принять решение по его будущему. То, что произошло, негативно повлияло на команду. Он хорошо ее знал, прошел с ней сборы, были ясны роли внутри тренерского штаба. Может, не получилось того результата, который хотели, но в любом случае при нем было лучше, чем позже.

(Игорь Рабинер)