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Александр Кержаков: «Любой матч — это информация к размышлению»

21:22
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Дебютант РПЛ «Нижний Новгород» 10 июля провел контрольный матч с командой «Волна» из Нижегородской области, представляющей ПФЛ. Встреча завершилась разгромной победой команды Александра Кержакова со счетом 4:0.

«Что-то сегодня получилось, что-то — нет. Любой матч — это информация к размышлению. Сегодняшний не исключение. Были моменты, которыми мы остались довольны, но еще больше моментов, которыми недовольны. Сборы продолжаются. У нас много игроков на просмотре. Что касается результата, то он пока не имеет значения. Мы смотрели на качество выполнения тех или иных элементов в игровых моделях, а также на индивидуальные качества и мастерство футболистов», — приводит слова Кержакова сайт «Нижнего».

В первом тайме автором хет-трика стал Тимур Сулейманов.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77979/

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Иван Шитик все материалы автора

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