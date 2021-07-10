Дебютант РПЛ «Нижний Новгород» 10 июля провел контрольный матч с командой «Волна» из Нижегородской области, представляющей ПФЛ. Встреча завершилась разгромной победой команды Александра Кержакова со счетом 4:0.

«Что-то сегодня получилось, что-то — нет. Любой матч — это информация к размышлению. Сегодняшний не исключение. Были моменты, которыми мы остались довольны, но еще больше моментов, которыми недовольны. Сборы продолжаются. У нас много игроков на просмотре. Что касается результата, то он пока не имеет значения. Мы смотрели на качество выполнения тех или иных элементов в игровых моделях, а также на индивидуальные качества и мастерство футболистов», — приводит слова Кержакова сайт «Нижнего».

В первом тайме автором хет-трика стал Тимур Сулейманов.