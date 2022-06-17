Абаскаль: «На мой взгляд, возраст никакой роли не играет»

Новый главный тренер «Спартака» заявил, что не переживает из-за своего возраста

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не переживает из-за своего молодого по тренерским меркам возраста.

«На мой взгляд, возраст никакой роли не играет. Главное, какими будут результаты нашей работы. Нужно доносить до футболистов наши идеи, создавать правильную атмосферу, правильно их мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле.

Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный футбол, это будет агрессивный футбол. Мы будем навязывать свою игру сопернику», — сказал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.

Напомним, Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».

Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».