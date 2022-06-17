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Абаскаль — о философии футбола: «Нужно доминировать на поле»

Новый главный тренер «Спартака» будет прививать команде философию игры «Барселоны»
Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какую тактику хочет привить команде.

«Барселона многое дала мне. Он взрастила мен как игрока и как человека. Философия «Барселоны» — это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле. Это главная идея. Владеть побольше мячом и побеждать.

План на ближайшее время очень простой — это работать. Работать очень усердно. С желанием, с мотивацией. Выдавать свой максимум.

Конечно, мы изучали матчи «Спартака». Особенно последние десять матчей и финал Кубка. Было много положительных моментов. Естественно, есть некоторые моменты, над которыми стоит поработать. У команды был другой тренер с другой игровой схемой. Поэтому сейчас нам нужно много работать.

Предыдущий тренерский штаб провел хорошую работу. Так что мы постараемся сохранить все положительные моменты и улучшить кое-что», — сказал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B7r8b1N2Syg&t=33s
ФК Барселона
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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 0 : 1
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Рубин – Уфа
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