Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какую тактику хочет привить команде.

«Барселона многое дала мне. Он взрастила мен как игрока и как человека. Философия «Барселоны» — это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле. Это главная идея. Владеть побольше мячом и побеждать.

План на ближайшее время очень простой — это работать. Работать очень усердно. С желанием, с мотивацией. Выдавать свой максимум.

Конечно, мы изучали матчи «Спартака». Особенно последние десять матчей и финал Кубка. Было много положительных моментов. Естественно, есть некоторые моменты, над которыми стоит поработать. У команды был другой тренер с другой игровой схемой. Поэтому сейчас нам нужно много работать.

Предыдущий тренерский штаб провел хорошую работу. Так что мы постараемся сохранить все положительные моменты и улучшить кое-что», — сказал испанец в интервью клубному YouTube-каналу.

О назначении 33-летнего испанца на должность официально было объявлено 10 июня. На посту главного тренера «Спартака» Абаскаль сменил итальянца Паоло Ваноли.