Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:25

Силкин скептически оценил назначение Йокановича на пост главного тренера «Динамо»

Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение Славиши Йокановича в московскую команду.

«Только время покажет, справится ли серб со своей работой, но, честно говоря, пока не вижу предпосылок для резкого скачка наверх, — цитирует RT Силкина. — К сожалению, факты говорят, что те команды, в которых он работал, не добивались больших результатов. Да, «Фулхэм» под руководством Йокановича вышел в АПЛ, но тренер очень быстро оказался уволен. Другие коллективы, где он трудился, тоже грандами не назовешь».

53-летний сербский специалист ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Предыдущим тренером «Динамо» был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1016023-silkin-iokanovich-trener-dinamo
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Славиша Йоканович
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Сергей Степашин: «Йоканович — хороший мотиватор. А из команды пока никто не ушел»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Экс-тренер «Динамо» Новиков считает, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА
Источник: новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон
Алдонин — о трансфере Гайича: «В ЦСКА случайных трансферов не бывает. Велась селекционная работа»
Абаскаль: «На мой взгляд, возраст никакой роли не играет»
Абаскаль — о философии футбола: «Нужно доминировать на поле»
Рыбчинский прокомментировал переход в «Нижний Новгород» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль: «На мой взгляд, возраст никакой роли не играет»

Алдонин — о трансфере Гайича: «В ЦСКА случайных трансферов не бывает. Велась селекционная работа»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости