Силкин скептически оценил назначение Йокановича на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал назначение Славиши Йокановича в московскую команду.

«Только время покажет, справится ли серб со своей работой, но, честно говоря, пока не вижу предпосылок для резкого скачка наверх, — цитирует RT Силкина. — К сожалению, факты говорят, что те команды, в которых он работал, не добивались больших результатов. Да, «Фулхэм» под руководством Йокановича вышел в АПЛ, но тренер очень быстро оказался уволен. Другие коллективы, где он трудился, тоже грандами не назовешь».

53-летний сербский специалист ранее возглавлял «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Предыдущим тренером «Динамо» был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».