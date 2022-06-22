Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке»
Сегодня, 22 июня, начался предсезонный сбор «Спартака» в Тарасовке, сообщает пресс-служба московского клуба.
Утром новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел собрание с командой, на котором рассказал о плане работы.
Далее 33-летний испанец провел первую тренировку в московском клубе, которая включила в себя тестирование в тренажерном зале и занятие на поле.
10 июня красно-белые объявили о назначении Абаскаля главным тренером команды.
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|Краснодар
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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