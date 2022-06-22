Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке»

Сегодня, 22 июня, начался предсезонный сбор «Спартака» в Тарасовке, сообщает пресс-служба московского клуба.

Утром новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел собрание с командой, на котором рассказал о плане работы.

Далее 33-летний испанец провел первую тренировку в московском клубе, которая включила в себя тестирование в тренажерном зале и занятие на поле.

10 июня красно-белые объявили о назначении Абаскаля главным тренером команды.