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Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Сегодня, 22 июня, начался предсезонный сбор «Спартака» в Тарасовке, сообщает пресс-служба московского клуба.

Утром новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль провел собрание с командой, на котором рассказал о плане работы.

Далее 33-летний испанец провел первую тренировку в московском клубе, которая включила в себя тестирование в тренажерном зале и занятие на поле.

10 июня красно-белые объявили о назначении Абаскаля главным тренером команды.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-22-pervaya_trenirovka_abaskalya_zhigulv__na_prosmotre/
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