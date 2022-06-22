Бывший полузащитник «Краснодара» Жигулев находится на просмотре в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев находится на просмотре в «Спартаке».
Воспитанник «Краснодара» выступал за польский «Заглембе» с августа 2021 года. В апреле 2022 клуб разорвал контракт с футболистом.
26-летний полузащитник провел за «Заглеме» 15 матчей и отдал две голевые передачи. Польская команда заняла 13-е место в чемпионате страны, набрав 38 очков в 34 турах.
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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