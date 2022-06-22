Бывший полузащитник «Краснодара» Жигулев находится на просмотре в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев находится на просмотре в «Спартаке».

Воспитанник «Краснодара» выступал за польский «Заглембе» с августа 2021 года. В апреле 2022 клуб разорвал контракт с футболистом.

26-летний полузащитник провел за «Заглеме» 15 матчей и отдал две голевые передачи. Польская команда заняла 13-е место в чемпионате страны, набрав 38 очков в 34 турах.