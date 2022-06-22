Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:33

Бывший полузащитник «Краснодара» Жигулев находится на просмотре в «Спартаке»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев находится на просмотре в «Спартаке».

Воспитанник «Краснодара» выступал за польский «Заглембе» с августа 2021 года. В апреле 2022 клуб разорвал контракт с футболистом.

26-летний полузащитник провел за «Заглеме» 15 матчей и отдал две голевые передачи. Польская команда заняла 13-е место в чемпионате страны, набрав 38 очков в 34 турах.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-22-pervaya_trenirovka_abaskalya_zhigulv__na_prosmotre/
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем скандальный Дзюба «Фенербахче»? Турки любят «старичков», а тренер «Фенера» обожает идти в атаку
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Журова — о решении ФИФА по легионерам: «Нашему футболу надо ориентироваться на своих игроков»
«Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым
Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке»
Гаранин: «Не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо»
Агент Бикфалви: «Эрик воспользуется опцией ФИФА, если позвонят из «Реала»
«Коринтианс» хочет подписать Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абаскаль провел первую тренировку в «Спартаке»

«Урал» объявил о расторжении контракта с Панюковым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости