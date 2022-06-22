Гаранин: «Не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо»
Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на сравнения с наставником «Ромы» Жозе Моуринью.
— Вы не могли бы вспомнить ситуации, которые больше всего на вас повлияли?
— Любой человек всегда жаждет, чтобы о нем говорили только хорошее, чтобы его хвалили. Но такого не бывает, и это, наверное, правильно, ведь идеальных людей нет. Бывает, дилетанты начинают умничать и обсуждать работу разных людей, это я глобально говорю. Я сейчас спокойно к этому отношусь. Меня родители учили быть нормальным человеком, и мне стыдно лить на кого-то помои, обсуждать «за глаза».
Моя жена сейчас задает вопросы: «А вот этот тренер хороший? А этот?» Я ей говорю: «Как я могу ответить на твой вопрос, не находясь внутри?» Если бы я видел тренировочные процессы, видел отношения в команде, то мог бы ответить. Но как я могу сформировать свое мнение, если не знаю, что происходит внутри? А когда меня обсуждают, то я спокойно к этому отношусь. Я стал сильнее, — приводит слова Гаранина Metaratings.
— То есть если вас назовут «русским Моуриньо», это будет неправдой? Ведь Жозе любит треш-ток, а вы не такой.
— Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо. Я вообще не хочу проводить параллели, каждый человек в любой отрасли индивидуален. Не может быть два Моуриньо, два Клоппа, два Гвардиолы. У людей могут быть похожие идеи, но все они разные. Так что я не сторонник таких сравнений.
20 июня «Сочи» объявили о назначении 51-летнего специалиста главным тренером.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -