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Гаранин: «Не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо»

Главный тренер «Сочи» Гаранин не хочет, чтобы его сравнивали с Моуриньо
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на сравнения с наставником «Ромы» Жозе Моуринью.

— Вы не могли бы вспомнить ситуации, которые больше всего на вас повлияли?

— Любой человек всегда жаждет, чтобы о нем говорили только хорошее, чтобы его хвалили. Но такого не бывает, и это, наверное, правильно, ведь идеальных людей нет. Бывает, дилетанты начинают умничать и обсуждать работу разных людей, это я глобально говорю. Я сейчас спокойно к этому отношусь. Меня родители учили быть нормальным человеком, и мне стыдно лить на кого-то помои, обсуждать «за глаза».

Моя жена сейчас задает вопросы: «А вот этот тренер хороший? А этот?» Я ей говорю: «Как я могу ответить на твой вопрос, не находясь внутри?» Если бы я видел тренировочные процессы, видел отношения в команде, то мог бы ответить. Но как я могу сформировать свое мнение, если не знаю, что происходит внутри? А когда меня обсуждают, то я спокойно к этому отношусь. Я стал сильнее, — приводит слова Гаранина Metaratings.

— То есть если вас назовут «русским Моуриньо», это будет неправдой? Ведь Жозе любит треш-ток, а вы не такой.

— Я не хочу, чтобы меня сравнивали с Моуриньо. Я вообще не хочу проводить параллели, каждый человек в любой отрасли индивидуален. Не может быть два Моуриньо, два Клоппа, два Гвардиолы. У людей могут быть похожие идеи, но все они разные. Так что я не сторонник таких сравнений.

20 июня «Сочи» объявили о назначении 51-летнего специалиста главным тренером.

Источник: https://metaratings.ru/news/garanin-ne-khochu-chtoby-menya-sravnivali-s-mourino/
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