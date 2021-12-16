Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал об уходе из ЦСКА.

«Когда уходил в марте — не спрашивал: вы и правда хотели со мной расстаться уже тогда, в декабре? — приводит слова Гончаренко Sport24. — Какая разница, что там было? В любом случае в жизни тренера есть три неизбежные вещи. Первая — он приходит. Вторая — работает. Третья — уходит. Но конкретно тогда — и в декабре, и весной, перед уходом — у меня было внутреннее спокойствие, и понимание, что ЦСКА может стать вторым или третьим. Cложно сказать, каким бы эта позиция была в итоге — суть не в том. Не было такого, что не видел перспектив. На мой взгляд тренер должен уходить, когда чувствует, что себя исчерпал. У меня с ЦСКА было несколько таких моментов. Но приходят новые игроки появляются новые краски, и ощущения меняются».

Тренер вспомнил о своем отъезде после прошлогоднего матча с «Зенитом» (0:4).

«Тогда мне и правда казалось: это финал. У меня было очень плохое эмоциональное состояние. Сейчас оно великолепное, а тогда все было наоборот. Действительно казалось, что больше ничего не могу дать команде. А через неделю начал общаться с игроками, и я посмотрел на ситуацию по-другому. Стало казаться, что мы можем продолжить. Чувствовал, что многие футболисты со мной: те, которых сам приглашал: Обляков, Ахметов, часть других игроков: например, Влашич. Можно было двигаться вперед. Но это моя точка зрения. Руководство может думать по-другому», — рассказал он.

По словам Гончаренко решение о расторжении контракта принимало руководство клуба.

«Мы пообщались с Романом Юрьевичем и решили, что надо прекратить сотрудничество. Бабаев озвучил вердикт — я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом еще зашел к Гинеру и после поговорил с Орешкиным. Да, на момент ухода мне было очень больно — у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чем не жалею. Жизнь — такая штука, что надо смотреть только вперед» , — заявил тренер.