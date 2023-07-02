Личка назвал цель «Динамо» на сезон: «Попасть в пятерку лучших»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о выборе капитана команды и задачах бело-голубых на сезон-2023/24.
— Останется ли Даниил Фомин капитаном?
— Не ожидал такой вопрос. Еще не думал, кто будет капитаном. В командах, где я раньше был, всегда спрашивал в команде, кто в раздевалке лидер. И после этого мы решали кто будет капитаном. Будем решать чуть позже.
— Каких целей вы должны достигнуть, чтобы продлить контракт?
— Попасть в пятерку лучших. И я на это согласен. Для меня, как для тренера, это хорошая мотивация, чтобы быть успешным. Поэтому я согласился на эти условия. Установка клуба — быть конкурентоспособным. Как для меня, так и для «Динамо» — это хороший вариант. Будет успех, будем продолжать работу. Не будет, будем продолжать работу по-своему, — сказал Личка на пресс-конференции.
«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».
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2
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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