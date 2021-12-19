Комментатор Виктор Гусев получил награду от «Динамо»

В субботу, 18 декабря, в Москве, в здании Олимпийского комитета России, состоялась торжественная церемония вручения наград III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта». Специальный приз «Сила в движении» от футбольного клуба «Динамо» получил комментатор Виктор Гусев.

— «Динамо» является партнером этой ежегодной премии. Клуб решил свой приз вручить мне. Мне было очень приятно получить эту награду из рук Владимира Пильгуя, — рассказал Гусев «СЭ».

— Как вам в целом «Динамо» в первой части сезона?

— Очень нравится. Я ведь начал ходить на футбол в 1963 году, когда «Динамо» выиграло золотые медали. Едва ли я тогда мог предположить, что с тех пор бело-голубые полноценными чемпионами больше не станут. Был, правда, еще 1976 год, когда динамовцы выиграли так называемый половинчатый чемпионат. Но вот единоличным победителем эта команда с 1963 года не была... Конечно, сейчас за «Зенитом» будет сложно угнаться, однако все динамовские болельщики рады, что подопечные Шварца пока составляют конкуренцию питерцам. Были разные времена, разные составы, но почему-то кроме Кубка России в последние годы бело-голубые больше ничего не завоевывали.

— Значит, сомневаетесь, что и в этом сезоне «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу на длинной дистанции?

— Хотелось бы на это надеяться. Даже не с точки зрения болельщика «Динамо», а для повышения, обострения интриги в РПЛ. Но мне кажется, будет сложновато. Ведь обе очные встречи уже сыграны. Поражение и ничья. Значит, остается ждать осечек «Зенита» и самим не терять очки.