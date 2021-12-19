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Комментатор Виктор Гусев получил награду от «Динамо»

13:05
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В субботу, 18 декабря, в Москве, в здании Олимпийского комитета России, состоялась торжественная церемония вручения наград III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта». Специальный приз «Сила в движении» от футбольного клуба «Динамо» получил комментатор Виктор Гусев.

— «Динамо» является партнером этой ежегодной премии. Клуб решил свой приз вручить мне. Мне было очень приятно получить эту награду из рук Владимира Пильгуя, — рассказал Гусев «СЭ».

— Как вам в целом «Динамо» в первой части сезона?

— Очень нравится. Я ведь начал ходить на футбол в 1963 году, когда «Динамо» выиграло золотые медали. Едва ли я тогда мог предположить, что с тех пор бело-голубые полноценными чемпионами больше не станут. Был, правда, еще 1976 год, когда динамовцы выиграли так называемый половинчатый чемпионат. Но вот единоличным победителем эта команда с 1963 года не была... Конечно, сейчас за «Зенитом» будет сложно угнаться, однако все динамовские болельщики рады, что подопечные Шварца пока составляют конкуренцию питерцам. Были разные времена, разные составы, но почему-то кроме Кубка России в последние годы бело-голубые больше ничего не завоевывали.

— Значит, сомневаетесь, что и в этом сезоне «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу на длинной дистанции?

— Хотелось бы на это надеяться. Даже не с точки зрения болельщика «Динамо», а для повышения, обострения интриги в РПЛ. Но мне кажется, будет сложновато. Ведь обе очные встречи уже сыграны. Поражение и ничья. Значит, остается ждать осечек «Зенита» и самим не терять очки.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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