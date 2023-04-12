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Сегодня, 00:15

Новичок «Зенита» Ренан рассказал, как в Бразилии убили его друга детства

Гоша Чернов
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как его друга детства убили на родине.

— Ты вырос в Сейландии. Я читал, что это едва ли не самый опасный район столицы Бразилии. Как в нем выжить обычному туристу?

— Конечно, там опасно. А еще опаснее попасть в конкретный район Сейландии — 17-й или 18-й. Туда лучше вообще не заглядывать, потому что там происходят самые жесткие разборки как днем, так и ночью.

— Халк рассказывал, что однажды к его голове приставили пистолет, забрали телефон и ключи от машины. У тебя была подобная ситуация?

— Широко известно, что футболисты много зарабатывают, и у них есть что взять. Но у меня никогда ничего не было. К тому же в районе все знали, что я занимаюсь футболом, и ко мне было снисходительное отношение — спортсменов там не трогают, банды разбирались между собой. Ну и местных в Сейландии не принято трогать — повышенное внимание там только к приезжим.

— Как вообще проходят футбольные матчи во время перестрелок? В фавелах не обращают внимания на пули?

— Обращают, конечно. Помню, на какой-то матч кто-то из болельщиков принес оружие. И, видимо, этот кто-то был недоволен ходом игры, поэтому зазвучали выстрелы. Все побежали в разные стороны, и матч был остановлен.

— Твоего друга убили как раз во время игры?

— Нет, Кристиана убили по ошибке, перепутали с другим человеком. В то время как раз было обострение борьбы между бандами 17-го и 18-го районов, они постоянно друг с другом разбирались. И Кристиана просто спутали с кем-то, на кого вели охоту. Он в момент трагедии вообще садился в автобус — ехал то ли к брату, то ли к маме.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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Ростов – Зенит
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

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 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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