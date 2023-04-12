Новичок «Зенита» Ренан рассказал, как в Бразилии убили его друга детства
Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как его друга детства убили на родине.
— Ты вырос в Сейландии. Я читал, что это едва ли не самый опасный район столицы Бразилии. Как в нем выжить обычному туристу?
— Конечно, там опасно. А еще опаснее попасть в конкретный район Сейландии — 17-й или 18-й. Туда лучше вообще не заглядывать, потому что там происходят самые жесткие разборки как днем, так и ночью.
— Халк рассказывал, что однажды к его голове приставили пистолет, забрали телефон и ключи от машины. У тебя была подобная ситуация?
— Широко известно, что футболисты много зарабатывают, и у них есть что взять. Но у меня никогда ничего не было. К тому же в районе все знали, что я занимаюсь футболом, и ко мне было снисходительное отношение — спортсменов там не трогают, банды разбирались между собой. Ну и местных в Сейландии не принято трогать — повышенное внимание там только к приезжим.
— Как вообще проходят футбольные матчи во время перестрелок? В фавелах не обращают внимания на пули?
— Обращают, конечно. Помню, на какой-то матч кто-то из болельщиков принес оружие. И, видимо, этот кто-то был недоволен ходом игры, поэтому зазвучали выстрелы. Все побежали в разные стороны, и матч был остановлен.
— Твоего друга убили как раз во время игры?
— Нет, Кристиана убили по ошибке, перепутали с другим человеком. В то время как раз было обострение борьбы между бандами 17-го и 18-го районов, они постоянно друг с другом разбирались. И Кристиана просто спутали с кем-то, на кого вели охоту. Он в момент трагедии вообще садился в автобус — ехал то ли к брату, то ли к маме.
19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4