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Ренан: «В сборной Бразилии пообщались с Юри Алберто о «Зените»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Роберт Ренан.
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал о том, как провел неделю в расположении сборной Бразилии.

— Тебе всего 19, а ты уже футболист сборной Бразилии и в марте провел целую неделю в расположении национальной команды. В какой момент ты осознал свой новый статус?

— Не уверен, что я до сих пор полностью осознал его. Но отдаю себе отчет в том, что для меня и для моей семьи это огромная ответственность — представлять честь своей страны в главной сборной.

— В товарищеском матче с Марокко ты так и не сыграл. Расстроен из-за этого или ты не ждал дебюта сейчас?

— Расстройства точно нет. Это и так был невероятный опыт — провести несколько дней рядом с людьми, за которыми раньше только смотрел по телевизору. Это значимая веха для моей карьеры.

— Что больше всего запомнилось тебе за этот сбор?

— Когда я вышел на первую тренировку, увидел прямо перед собой двух игроков «Реала» — Винисиуса и Эдера Милитао. В тот миг я был ошеломлен. Это очень крутое ощущение — быть рядом с этими игроками и понимать, что вы носите одну футболку сборной.

— В матче с Марокко за сборную Бразилии дебютировал Юри Алберто. Ты говорил, что не успел с ним пообщаться до перехода в «Зенит», а сейчас поговорили?

— Он рассказал немало приятных слов о Петербурге, России и о том периоде, который он провел в «Зените». Я с ним тоже поделился первыми впечатлениями от работы в клубе. Он подчеркнул, что мне нужно продолжать в том же духе и больше прибавлять, пожелал успехов. Я тоже пожелал удачи ему, ведь у нас хорошие отношения.

Ренан был вызван на товарищеский матч сборной Бразилии против Марокко (1:2). Это был его первый вызов в основную национальную команду.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана

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Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Роберт Ренан
Юри Алберто
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
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Динамо – Пари НН
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Сочи – Краснодар
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15.04 16:30
Урал – ЦСКА
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