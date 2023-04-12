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Сегодня, 00:30

Ренан рассказал о летнем новичке «Зенита»: «Это большой футболист, очень талантливый»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Ду Кейрос.
Фото Global Look Press

Защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» оценил перспективы будущего футболиста российской команды Ду Кейроса.

— Летом в «Зенит» перейдет еще один футболист «Коринтианс» Ду Кейрос. Что ты о нем можешь рассказать? Связывался ли ты уже с ним, что рассказывал ему о «Зените»?

— Да, мы уже успели обсудить «Зенит». Я ему рассказал, что здесь круто, что это сильный клуб с суперусловиями, с отличной инфраструктурой, с отличными болельщиками. Он очень ждет момента, когда приедет сюда сам. Я считаю, что Ду Кейрос — большой футболист, очень талантливый, что он будет прогрессировать здесь. Уверен и в том, что он быстро адаптируется к местному футболу, ведь в «Зените» ему помогут в этом. Я абсолютно уверен, что он принесет много пользы клубу.

Ду Кейрос перейдет в «Зенит» из «Коринтианс» в июле 2023 года.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
Роберт Ренан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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