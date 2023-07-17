Газзаев: «Марио очень хотел играть в ЦСКА, но не его вина, что не вернулся»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отметил, что защитник Марио Фернандес хотел вернуться в армейскую команду.

«Марио очень хотел играть в ЦСКА, но это не его вина, что он туда не вернулся. Как мы можем судить, клубы не смогли договориться о трансферной сделке. Ему надо было как-то трудоустраиваться», — сказал Газзаев «СЭ».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.