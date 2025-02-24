Филимонов: «К «Зениту» есть зависть»

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов высказался о хейте в адрес «Зенита» со стороны болельщиков клубов РПЛ.

«Это связано с финансированием «Зенита». По большому счету в чемпионате только одна команда обладает такими финансовыми возможностями. Благодаря этому они реализуют все цели. Где-то игроков перекупают, где-то зарплату предлагают больше. Скажем так, к «Зениту» есть определенная зависть. Думаю, если бы в Воронеже или любой другой команде были сопоставимые финансы, никто бы про «Зенит» не вспоминал», — сказал Филимонов Legalbet.ru.

«Зенит» занимает вторую строчку в чемпионате России после 18 туров, набрав 39 очков.