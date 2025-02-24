Луис Энрике: «Дебютный гол за «Зенит» в ворота «Спартака» — особенный»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» отметил важность первого мяча за новую команду.

— Ты уже сыграл со «Спартаком» на сборах. Знаешь, что это самый принципиальный соперник для «Зенита»? Тебя не удивила потасовка во втором тайме?

— Нет, я не был удивлен, потому что Мантуан, Нино и Дуглас перед встречей сказали мне, что эта игра всегда насыщена борьбой, а обе команды хотят победить. И мне очень нравятся такие игры!

— Ты забил первый гол за «Зенит» как раз «Спартаку». Для тебя это имеет особое значение?

— Да, потому что это мой дебютный мяч за «Зенит» и одна из первых побед. А еще это был гол в дерби, которое всегда бывает сложным и очень напряженным. Поэтому я придаю этому мячу большое значение, сохраню этот гол в своей памяти.

— В матче со «Спартаком» ты забил с левого фланга, но чаще всего по ходу карьеры ты играл на правом краю. Тебе самому с какого фланга удобнее атаковать?

— Мне больше нравится играть справа, потому что я привык играть на этом краю поля. Я чувствую себя там комфортнее и увереннее.