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Луис Энрике: «Дебютный гол за «Зенит» в ворота «Спартака» — особенный»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Луис Энрике.
Фото ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» отметил важность первого мяча за новую команду.

— Ты уже сыграл со «Спартаком» на сборах. Знаешь, что это самый принципиальный соперник для «Зенита»? Тебя не удивила потасовка во втором тайме?

— Нет, я не был удивлен, потому что Мантуан, Нино и Дуглас перед встречей сказали мне, что эта игра всегда насыщена борьбой, а обе команды хотят победить. И мне очень нравятся такие игры!

— Ты забил первый гол за «Зенит» как раз «Спартаку». Для тебя это имеет особое значение?

— Да, потому что это мой дебютный мяч за «Зенит» и одна из первых побед. А еще это был гол в дерби, которое всегда бывает сложным и очень напряженным. Поэтому я придаю этому мячу большое значение, сохраню этот гол в своей памяти.

— В матче со «Спартаком» ты забил с левого фланга, но чаще всего по ходу карьеры ты играл на правом краю. Тебе самому с какого фланга удобнее атаковать?

— Мне больше нравится играть справа, потому что я привык играть на этом краю поля. Я чувствую себя там комфортнее и увереннее.

Луис Энрике.«Даст бог, смогу превзойти Халка в «Зените». Первое интервью Луиса Энрике в России

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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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