Луис Энрике: «Халк мне звонил после моего перехода в «Зенит»

Бразильский новичок «Зенита» Луис Энрике в интервью «СЭ» рассказал, как наладил отношения с легендой сине-бело-голубых Халком.

— За неделю до финала Кубка Либертадорес ты получил единственную в карьере красную карточку в матче против «Атлетико Минейро» и повздорил с Халком — легендой «Зенита». Что тогда произошло между вами?

— У нас были разногласия на поле, но такое бывает, когда оба соперника максимально погружены в матч и разгорячены. Между нами уже все в порядке, мы познакомились друг с другом, начали общаться. Более того, когда я перешел в «Зенит», Халк мне позвонил и сказал, что меня здесь хорошо примут, что мне здесь будет спокойно, все будут меня поддерживать. Так что мы уже друзья.

— Но тогда Халк произнес довольно обидные слова о том, что ты еще ничего не выиграл. Тебя это не задело?

— Нет. Я очень уважаю Халка, всегда следил за его карьерой. Он великий игрок и сейчас творит историю в «Атлетико Минейро». Я не разозлился. Я вообще не из тех, кто принимает все близко к сердцу.