Агент Куэро надеется, что Джастин закрепится в основном составе «Оренбурга»

Футбольный агент Мануэль Сиерра выразил надежду на то, что Джастин Куэро закрепится в основном составе «Оренбурга».

«Надеюсь, Джастин закрепится в основном составе «Оренбурга», — заявил Сиерра «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Джастина Куэро 10 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.