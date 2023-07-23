Бонгонда после дебюта за «Спартак» в РПЛ: «Я люблю «Кадис»!»
Новичок «Спартака», вингер Тео Бонгонда признался в любви к своему прошлому клубу после дебюта за красно-белых в РПЛ.
В воскресенье, 23 июля конголезец вышел на замену во втором тайме матча 1-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:2) и сделал голевую передачу.
«Я люблю «Кадис»!» — заявил футболист.
Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» 12 июля. 27-летний игрок подписал контракт с московским клубом до конца июня 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1
Новости