Бонгонда после дебюта за «Спартак» в РПЛ: «Я люблю «Кадис»!»

Новичок «Спартака», вингер Тео Бонгонда признался в любви к своему прошлому клубу после дебюта за красно-белых в РПЛ.

В воскресенье, 23 июля конголезец вышел на замену во втором тайме матча 1-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (3:2) и сделал голевую передачу.

«Я люблю «Кадис»!» — заявил футболист.

Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» 12 июля. 27-летний игрок подписал контракт с московским клубом до конца июня 2027 года.