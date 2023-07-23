Мансилья — о матче со «Спартаком»: «Очень разозлился, когда пропустили»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался о матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Я расстроился. Очень разозлился, когда пропустили. К сожалению, у нас не получилось выиграть, от нас ушли три очень важных очка, которые мы должны были брать. Ярошик после матча поддержал нас. Сказал, что нужно продолжать играть и бороться. Мы поработали сегодня хорошо. Соперник был очень силен. Считаю, что мы достойно сыграли против «Спартака», — заявил Мансилья.

«Оренбург» в следующем матче на выезде сыграет с «Рубином» 30 июля, начало — 15.00 мск.