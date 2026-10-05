Матвей Сафонов: «Будет молодежь у нас, которая с детства за «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о появлении болельщиков парижского клуба в России.

— Чувствуешь, что люди начали болеть за «ПСЖ» в России?

— Чувствую ответственность, когда в толпе вижу зеленые футболочки. Это большая ответственность. Не могу ударить в грязь лицом. Много людей с детства теперь за «ПСЖ»? Будет молодежь у нас, которая с детства за «ПСЖ» — сказал Сафонов.

Голкипер перешел в «ПСЖ» в 2024 году из «Краснодара». Вместе с парижским клубом он дважды стал чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max