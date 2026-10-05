Матвей Сафонов: «Будет молодежь у нас, которая с детства за «ПСЖ»
Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мнением о появлении болельщиков парижского клуба в России.
— Чувствуешь, что люди начали болеть за «ПСЖ» в России?
— Чувствую ответственность, когда в толпе вижу зеленые футболочки. Это большая ответственность. Не могу ударить в грязь лицом. Много людей с детства теперь за «ПСЖ»? Будет молодежь у нас, которая с детства за «ПСЖ» — сказал Сафонов.
Голкипер перешел в «ПСЖ» в 2024 году из «Краснодара». Вместе с парижским клубом он дважды стал чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Лион
|5
|3
|2
|0
|10-2
|11
|
3
|Париж
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
4
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
5
|Ренн
|5
|3
|1
|1
|8-9
|10
|
6
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
7
|Анже
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
8
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|10-10
|7
|
9
|Ле Ман
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
10
|Осер
|5
|2
|0
|3
|7-12
|6
|
11
|Брест
|5
|1
|2
|2
|7-8
|5
|
12
|Лорьян
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|
13
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
14
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Ланс
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Труа
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|
17
|Марсель
|5
|1
|0
|4
|7-8
|3
|
18
|Гавр
|5
|0
|2
|3
|4-7
|2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.10
|21:45
|Ланс – Лион
|- : -
|10.10
|18:15
|Лилль – Гавр
|- : -
|10.10
|21:45
|Брест – Анже
|- : -
|10.10
|21:45
|Лорьян – Париж
|- : -
|10.10
|21:45
|Монако – Тулуза
|- : -
|10.10
|21:45
|ПСЖ – Ле Ман
|- : -
|11.10
|16:00
|Ницца – Страсбур
|- : -
|11.10
|18:15
|Ренн – Осер
|- : -
|11.10
|21:45
|Труа – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|
|
Ферран Торрес
ПСЖ
|4
|
|
Амин Гуири
Марсель
|4
|П
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|4
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|3
|1
|1
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|3
|1
|0
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