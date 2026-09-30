Де ла Фуэнте назвал своих фаворитов «Золотого мяча»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Хорватией (4:1) отметил, что «Золотой мяч» должен выиграть испанец.

«Золотой мяч» должен быть у испанского футбола, а испанские игроки — лучшие в мире. Неважно, Фабиан это, Ламин, Родри, Кукурелья или Ферран. Надеюсь, их заслуги получат должное признание.

В будущем Ямаля будут еще больше ценить за то, что он делает, и за коллективную игру. Нам повезло иметь такого игрока», — цитирует Marca де ла Фуэнте.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.

Испания с 6 очками лидирует в турнирной таблице. Хорватия идет на третьей строчке — 3 очка.

В 3-м туре Лиги наций Испания сыграет с Чехией, а Хорватия встретится с Англией. Оба матча пройдут 3 октября.