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Судейство

Сегодня, 17:30

Матюнин опроверг новость о применении фармацевтических препаратов для дачи показаний на полиграфе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Алексей Матюнин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном применении сильнодействующего фармацевтического препарата перед прохождением полиграфа.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» опубликовал выводы экспертов, проводивших полиграф Алексею Матюнину, согласно которым арбитр давал ложные показания на пять вопросов.

«Правдива ли новость о возможном применении фармацевтического препарата? Нет. Выводы о психотропном препарате может дать только анализ крови», — сказал Матюнин «СЭ».

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.

Футбол
РПЛ
Алексей Матюнин
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