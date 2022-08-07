Зделар: «Уровень футбола в России выше, чем в Сербии! Много больших команд с хорошими игроками!»

Новичок ЦСКА полузащитник Саша Зделар сравнил уровень футбола в России и Сербии.

«Уровень футбола в России выше, чем в Сербии. Здесь много больших команд с хорошими игроками. Красивые, хорошие стадионы. Здесь уровень выше. Он действительно выше. Команда? Я чувствую себя прекрасно. Понемногу адаптируюсь. Каждый пытается мне помочь. Я счастлив быть здесь», — сказал Зделар.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» в конце июля этого года. Футболист принял участие в 2 матчах красно-синих и не отличился результативными действиями.