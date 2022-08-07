Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу армейцев над «Факелом» в 4-м туре РПЛ (4:1).

«Это была очень сложная игра. Мы плохо начали первый тайм, но во втором — мы среагировали, внесли коррективы. И это дало свои плоды, мы начали забивать. Мы показали характер. Я думаю, это была хорошая игра. Разговор с тренером? Мы не обсуждали что-то очень много. Он просто сказал, что я должен выйти и сохранить центр поля. Я знаю свою работу. Это я и пытался делать», — сказал Зделар.

ЦСКА одержал третью победу в нынешнем сезоне чемпионата страны. Армейцы вместе со столичным «Спартаком» занимают первые две строчки в таблице РПЛ, у обеих команд по 10 очков.