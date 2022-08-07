Новичок ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о решении ФИФА и УЕФА запретить командам из России принимать участие в международных матчах.

— Слышал ли о бойкоте фанатов из-за введения Fan ID? Как относишься к этому?

— На игре с «Факелом» была прекрасная атмосфера. Мы будем скучать по ней. Все знают, что в Москве этого будет не хватать. Я надеюсь, что болельщики вернуться. Они нужны нам. Очень здорово быть здесь и видеть всех болельщиков.

— Для тебя проблема, что с ЦСКА не сможешь играть в еврокубках?

— Я знал об этом, но мне нечего сказать. Для меня — это не проблема. Я из Сербии, вы знаете нашу историю. В футбол тоже не играли в моей стране. Об этом мне родители рассказали. Мне действительно нечего сказать.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, все вердикты были оспорены РФС в CAS в Лозанне, но суд поддержал эти решения. В начале мая УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.