Норманн уйдет из «Ростова» в «Норвич»

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн все-таки продолжит карьеру в «Норвич Сити», информирует VG. Как отмечается, 25-летний хавбек перейдет в английский клуб на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 14 миллионов евро. Сделка по переходу была оформлена, сегодня, 29 августа.

Ранее появилась информация, что «Ростов» отказался отпускать своего лидера в британский клуб, так как ростовчане посчитали условия слишком рискованными для себя.

25-летний Норманн выступает за «Ростов» с 2019 года, когда перешел в российский клуб из английского «Брайтона». Его контракт с ростовчанами рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Норманн провел четыре матча за «Ростов».