Франков: «Всем понятно, что футболистов из чемпионата России не будут вызывать в сборную Украины»

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал «СЭ» слова исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова, почему не будут вызываться в команду игроки из России.

«Я вам скажу одну вещь: Александр Васильевич Петраков более прямой и менее дипломатичный, чем Андрей Николаевич Шевченко. Всем понятно, что не будут вызывать футболистов из чемпионата России именно по этой причине. Именно из-за того, что происходит на Донбассе. Никакой другой причины нет. Рассказы о низком уровне, что игроки не нужны, это все вторичные причины. Есть одна вот эта причина, а дальше, кто как к ней относится. В этой ситуации намного проще, что нет вариантов, чтобы какого-то тренера приспичило какого-то игрока заполучить из чемпионата России. Я пожелаю, чтобы в чемпионате России вдруг расцвела топовая звезда из Украины, и тогда мы что-нибудь будем с этим делать, а пока отдел фантастики у нас на третьем этаже», — сказал Франков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что из-за конфликта на Донбассе не будет вызывать в команду игроков из России.

В матчах отбора к ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).