В «Спартаке» рассказали о новичке команды Кофрие
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о решении клуба приобрести защитника Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена».
24-летний игрок будет выступать за красно-белых под 3-м номером.
— Расскажите, с какой целью клуб подписал Максимилиано Кофрие? Усилит ли команду?
— Кофрие взят, чтобы усилить линию обороны. Максимиллиано может действовать справа и в центре. Как и многие наши болельщики, я не видел его в деле, не могу заранее давать оценок, но судя по тому, что слышал — Кофрие активен в отборе, у него все в порядке с бойцовскими качествами, если требует ситуация — он охотно подключается в атаку. Личное знакомство также оставило приятное впечатление. В любом случае только игра ответит на все вопросы. Думаю, уже первые матчи за «Спартак» дадут журналистам больше информации, чем все нарезки и анализ с чужих слов.
— Как оценивает его Руй Витория?
— Руй оценит новичка на ближайших тренировках.
— А кто вообще принимал решение о трансфере?
— Это решение руководства клуба.
— Много хейта в адрес новичка. Как переносит?
— Как я уже сказал, Кофрие — боец. Ему рассказали о сложной ситуации в клубе, о том, что общее недовольство может бить и по нему лично. Он готов сделать все, чтобы вместе с остальными исправить положение.
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