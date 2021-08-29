В «Спартаке» рассказали о новичке команды Кофрие

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о решении клуба приобрести защитника Максимилиано Кофрие из «Сент-Трюйдена».

24-летний игрок будет выступать за красно-белых под 3-м номером.

— Расскажите, с какой целью клуб подписал Максимилиано Кофрие? Усилит ли команду?

— Кофрие взят, чтобы усилить линию обороны. Максимиллиано может действовать справа и в центре. Как и многие наши болельщики, я не видел его в деле, не могу заранее давать оценок, но судя по тому, что слышал — Кофрие активен в отборе, у него все в порядке с бойцовскими качествами, если требует ситуация — он охотно подключается в атаку. Личное знакомство также оставило приятное впечатление. В любом случае только игра ответит на все вопросы. Думаю, уже первые матчи за «Спартак» дадут журналистам больше информации, чем все нарезки и анализ с чужих слов.

— Как оценивает его Руй Витория?

— Руй оценит новичка на ближайших тренировках.

— А кто вообще принимал решение о трансфере?

— Это решение руководства клуба.

— Много хейта в адрес новичка. Как переносит?

— Как я уже сказал, Кофрие — боец. Ему рассказали о сложной ситуации в клубе, о том, что общее недовольство может бить и по нему лично. Он готов сделать все, чтобы вместе с остальными исправить положение.